В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)

30 января 2020 19:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел вечер, посвященный 70-летнему юбилею писателя, драматурга, Президентского стипендиата Хейраддина Годжи, сообщает Trend Life.

Ведущий мероприятия доктор философии по филологии Гюльгусейн Кязымлы рассказал о художественной и публицистической деятельности Хейраддина Годжи.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, общественный деятель Бахар Мурадова, секретарь Союза писателей Азербайджана, народный писатель Чингиз Абдуллаев рассказали о содержательном жизненном пути Хейраддина Годжи, его творческой и общественной деятельности.

Выступившие поздравили Хейраддина Годжу с юбилеем и пожелали ему дальнейших успехов в творчестве.

На мероприятии были продемонстрированы отрывки из спектаклей, поставленных по произведениям писателя. Также вниманию гостей вечера была представлена музыкальная программа.

В заключение вечера Хейраддин Годжа выразил признательность организаторам мероприятия.

Отметим, что Хейраддин Годжа является членом Союза писателей Азербайджана. В 1995-2000 годы он был депутатом Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, с декабря 1997 года по март 2003 года занимал должность консула Азербайджана в Стамбуле (Турция).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
  • В Баку отметили юбилей Хейраддина Годжи (ФОТО)
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