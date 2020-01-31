Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)

31 января 2020 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентации альбома "Изобразительное искусство Азербайджана", изданного Союзом художников Азербайджана совместно с Международной конфедерацией Союзов художников (МКСХ), сообщает Trend Life.

Данный альбом завершает серию "Художники Содружества", которая была приурочена к двадцатилетию МКСХ.

Выступившие на мероприятии директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева, председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар Рзаев, народный художник Фуад Салаев, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев и другие отметили важность подготовки этого альбома.

В альбом "Изобразительное искусство Азербайджана", выпущенный издательством "Галарт", вошли 252 репродукции работ азербайджанских живописцев, графиков и скульпторов.

В альбоме представлено искусство ведущих мастеров Азербайджана. В их произведениях сплетаются национальные художественные традиции и современные веяния мирового изобразительного искусства. И этот путь плодотворен, ведь именно на переосмыслении многовекового опыта национальной культуры основаны новейшие открытия в области формы, образного языка, стилевых решений.

На мероприятии также были представлены альбомы c репродукциями выдающихся азербайджанских художников Саттара Бахлулзаде, Горхмаза Эфендиева, Джавада Мирджавадова и Санана Гурбанова.

В музыкальной части вечера прозвучали джазовые композиции в исполнении пианиста, лауреата международных конкурсов Вюсала Айдемирова.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
  • Изобразительное искусство Азербайджана - 252 репродукции (ФОТО)
Новости по теме
Долина красок в Баку (ФОТО)
Культура 13 января 12:40
В Баку отметили Новый год среди множества книг – шикарная премьера (ФОТО/ВИДЕО)
Культура 27 декабря 2019 23:28
Названы самые продаваемые книги в Азербайджане - Baku Book Center
Культура 26 декабря 2019 17:14
Бушующий и смолкающий Каспий, покорители моря - азербайджанские нефтяники (ФОТО)
Культура 18 декабря 2019 12:06
В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
Культура 10 декабря 2019 12:04
Председатель Союза художников: Сажать деревья по случаю юбилея Насими — вдвойне почетное дело (ФОТО)
Общество 6 декабря 2019 15:06
Лента новостей
Азербайджанская диаспора в Казахстане претерпела качественные изменения
Политика 14:04
BP о сейсморазведке на блоке D-230 в Азербайджане
Энергетика 13:56
Узбекистан планирует реализовать крупный проект по добыче и экспорту угля
Энергетика 13:56
В столице Азербайджана продолжается газификация пригородов и новых жилых массивов
Общество 13:55
Ограничено движение транспорта на одной из бакинских улиц
Транспорт 13:52
В Великобритании зафиксированы первые два случая заражения новым коронавирусом
Европа 13:51
Турция лидирует по количеству работающих в Грузии граждан
Бизнес 13:47
В Грузии зафиксирован рост реального ВВП
Бизнес 13:37
ЦИК и МВД Азербайджана провели заключительное мероприятие в связи с предстоящими выборами (ФОТО)
Политика 13:36