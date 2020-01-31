В Азербайджане пройдет фестиваль "Голос молодости"

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана 1-5 февраля 2020 года проведет фестиваль "Gəncliyin səsi" (Голос молодости), посвященный Дню молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В 1997 году общенациональный лидер, Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи – 2 февраля был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

Фестиваль "Gəncliyin səsi" проводится в рамках Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главная цель фестиваля - выявление талантливой молодёжи, поддержка и поощрение их творческого поиска, знаний и умений.

2 февраля в связи с Днем молодежи Азербайджана во всех музеях, находящихся в подчинении министерства культуры, будет объявлен "День открытых дверей".

3 февраля в 17.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится торжественное открытие фестиваля. На мероприятии будет представлена выставка, в экспозицию которой войдут произведения художников, работы декоративно-прикладного искусства. Состоится награждение активных представителей молодежи.

В художественной части вечера состоится концертная программа с участием студентов, учащихся и педагогов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, музыкальных школ, а также молодых ашугов.

(Автор: Джани Бабаева )

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