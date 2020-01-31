В Азербайджане пройдет фестиваль "Голос молодости"

31 января 2020 17:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана 1-5 февраля 2020 года проведет фестиваль "Gəncliyin səsi" (Голос молодости), посвященный Дню молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

В 1997 году общенациональный лидер, Президент Азербайджана Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи – 2 февраля был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

Фестиваль "Gəncliyin səsi" проводится в рамках Государственной программы "Азербайджанская молодежь в 2017-2021 годах", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Главная цель фестиваля - выявление талантливой молодёжи, поддержка и поощрение их творческого поиска, знаний и умений.

2 февраля в связи с Днем молодежи Азербайджана во всех музеях, находящихся в подчинении министерства культуры, будет объявлен "День открытых дверей".

3 февраля в 17.00 в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится торжественное открытие фестиваля. На мероприятии будет представлена выставка, в экспозицию которой войдут произведения художников, работы декоративно-прикладного искусства. Состоится награждение активных представителей молодежи.

В художественной части вечера состоится концертная программа с участием студентов, учащихся и педагогов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, музыкальных школ, а также молодых ашугов.

(Автор: Джани Бабаева )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Какие фильмы в Азербайджане могут быть сняты по госзаказу - список
Культура 14:23
В Баку пройдет конференция "Баку-Москва - диалог культур"
Социум 22 января 13:11
В Баку проходит Неделя патриотического кино (ФОТО)
Культура 14 января 20:31
Задали огня! Команда Азербайджана показала пиротехнический спектакль в России (ВИДЕО)
Интересное 9 января 12:06
Азербайджанские танцы на Фестивале наследия Шейха Заеда в Абу-Даби (ФОТО)
Культура 8 января 16:04
Минкультуры Азербайджана о целях и задачах на 2020 год (ФОТО)
Общество 28 декабря 2019 12:21
Лента новостей
ЦИК Азербайджана обнародовал число аккредитованных на парламентские выборы наблюдателей
Политика 18:42
В двух районах Баку прошли рейды против незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 18:38
В Нигерии смертница подорвала себя в здании школы
Другие страны 18:38
Saipem скоро начнет прокладку TAP по дну Адриатического моря
Энергетика 18:27
Минздрав Азербайджана о состоянии китайского студента, предположительно инфицированного коронавирусом
Происшествия 18:20
ЦИК Азербайджана предупредил кандидата в депутаты и его уполномоченного представителя
Политика 18:14
В Азербайджане сократился объем проблемных кредитов
Финансы 18:07
Грузооборот в Грузии увеличился
Строительство 17:59
В Казахстане выросло число госпитализированных из-за вспышки коронавируса
Казахстан 17:57