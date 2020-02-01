Как азербайджанская молодежь выразит свою любовь?

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 14 февраля состоится концерт, посвященный Дню всех влюбленных, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Вечер пройдет в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи). В программе прозвучат сочинения азербайджанских и западноевропейских композиторов.

На вечере выступят лауреаты республиканских и международных конкурсов - пианисты Зулейха Абдуллаева, Наргиз Кенгерли, Малик Гадимзаде, Назрин Гуламова, Лейла Гусейнзаде, Нушаба Гаджиева, Магомед Аллахвердиев, Алигейдар Мамедзаде, Улькяр Мамедзаде, Фидан Насирова, скрипачи Хадиджа Гаджилы, Саида Ахмедова, Бурханаддин Новрузлу, Сабина Гасанзаде, Дениз Годжа, исполнительница на каноне Захра Мамедова, исполнитель на таре Эмиль Гурбанов, исполнительница на альте Шамс Алили, исполнитель на флейте Рашад Абдуллаев, исполнитель на фаготе Али Гюняшов и вокалист Джавидан Исаев.

Напомним, что "Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева при поддержке министерства культуры Азербайджана, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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