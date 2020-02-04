Axın – что рисует молодежь Азербайджана? (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре состоялось открытие коллективной выставки молодых художников "Axın" (Течение), посвященной Дню молодежи Азербайджана, сообщает Trend Life.

Экспозиция организована министерством культуры Азербайджана и Азербайджанской государственной картиной галереей.

На выставке представлено около 60 работ более 40 молодых художников.

Директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов, народный художник Ариф Гусейнов, директор Бакинского книжного центра Гюнель Рзаева в своих выступлениях отметили, что цель выставки - раскрыть таланты и способности молодых художников, поддержать их участие в культурных проектах.

Участники выставки были награждены дипломами.

(Автор: Джани Бабаева)

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