Полад Бюльбюльоглу принимает поздравления

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня, 4 февраля, поздравления с юбилеем принимает Полад Бюльбюльоглу. Послу Азербайджана в России, видному композитору, исполнителю, общественному деятелю, народному артисту Азербайджана, кавалеру орденов "Истиглал" и "Шараф" Полад Бюльбюльоглу исполняется 75 лет.

Детство и юность Полад Бюльбюльоглу провёл как в Баку, так и в городе Шуша. В 1960 году Полад Бюльбюльоглу впервые вышел на большую сцену в качестве аккомпаниатора отца - основоположника азербайджанской профессиональной вокальной школы, ученого-исследователя и педагога, общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии СССР Бюльбюля.

К 17 годам он сочинил первые песни – "Песня о Москве", "Песня о Сумгайыт", "С первого свидания", "С добрым утром". Полад Бюльбюльоглу также сочинял несколько песен для своего друга детства Муслима Магомаева, с которым поехал в Москву для записи их на радио. По окончании музыкальной школы по классу фортепиано Полад Бюльбюльоглу поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию (сейчас – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), где в период с 1963 по 1968 учился в классе композиции композитора Гара Гараева.

Многие годы Полад Бюльбюльоглу выступал как певец и композитор, активно пропагандируя азербайджанскую музыкальную культуру. В 1976 году он возглавил Эстрадный ансамбль Азербайджана. Объездил с концертами весь Советский Союз, побывал более чем в 70 странах мира. В 1987 году певец стал директором Азербайджанской государственной филармонии (сейчас - Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева).

Голос Полад Бюльбюльоглу - очень звонкий, лёгкий, прозрачный и высокий лирический тенор, по диапазону и характеру пения близкий к тенору-альтино. Пение отличается виртуозностью, сложными фиоритурами и трелями, верхние ноты очень свободные. В пении Полад Бюльбюльоглу всегда слышны приёмы и мотивы азербайджанской национальной музыки - мугам. Кроме этого Полад Бюльбюльоглу - крупный композитор, внёсший большой вклад в современную азербайджанскую музыку. Он создал целое направление в советской эстраде, соединив современные ритмы и гармонии с ярким национальным мелодизмом, что стало примером для подражания последующего поколения музыкантов. Были и съёмки в кинофильмах, и музыка более чем к 20 фильмам. Его композиция "Позвони" до сих пор очень популярна в странах бывшего СССР.

Композиторское творчество Полад Бюльбюльоглу многообразно. В его творческом активе имеются крупные симфонические произведения, камерно-инструментальная музыка, мюзикл, вокальные циклы, музыка к кинофильмам и драматическим спектаклям. Особый успех принесли ему песни, которые исполняли как известные певцы страны, так и он сам. Песни Полада Бюльбюльоглу вошли в репертуар таких певцов как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и другие. В 1981 году на экраны вышел фильм "Не бойся, я с тобой", одну из главных ролей в котором сыграл Бюльбюльоглу.

В 1988 году Полад Бюльбюльоглу стал министром культуры Азербайджанской ССР. В период с 1987 по 1990 годы он являлся депутатом городского Совета города Баку, председателем депутатской комиссии по культуре. С обретением Азербайджаном независимости Бюльбюльоглу занял новоучреждённый пост министра культуры Азербайджана. В 1994 году его избрали генеральным директором созданной в 1993 году международной организации ТЮРКСОЙ, являющейся содружеством по развитию тюркской культуры и искусства, затем трижды переизбирали (1997, 2000 и 2003 годы). По инициативе Бюльбюльоглу были изданы многочисленные книги классиков литературы тюркоязычных стран, календари и журналы.

В 1995 году Полад Бюльбюльоглу был избран в Милли меджлис (парламент) Азербайджана. В 2006 году Бюльбюльоглу оставил должность министра культуры и переехал в Москву, куда он был назначен послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации.

В феврале 2000 года была открыта звезда Полад Бюльбюльоглу на "Площади звёзд" в Москве.

Отметим, что в связи с 75-летием Полада Бюльбюльоглу 4 февраля в Олимпийском спортивном комплексе Бейлаганского района и 7 февраля во Дворце Гейдара Алиева в Баку пройдут юбилейные вечера. На мероприятиях Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли, с участием балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, а также эстрадным ансамблем и солистами будут исполнены произведения Полада Бюльбюльоглу.

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