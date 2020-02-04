Вечера мугама с известными ханенде (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел очередной концерт, на котором в исполнении солистов Алмаханум Ахмедли, Сабины Арабли и Гусейна Меликова был представлен мугам "Баяты-Шираз", сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках крупномасштабного проекта Международного центра мугама Muğam axşamları ("Вечера мугама").

Выступившие на концерте ханенде в совершенстве представили зрителям технические возможности и философию мугама "Баяты-Шираз", содержащего в себе лирический контент.

Музыканты продемонстрировали яркое проникновенное и своеобразное исполнение дестгяха.

На концерте присутствовали представители культуры, искусства и общественности. Публика с большим интересом встретила выступления талантливых исполнителей.

Отметим, что Международный центр мугама реализовывает ряд проектов, направленных на пропаганду азербайджанской национальной музыки. Одним из них является проект "Вечера мугама", целью которого является пропаганда будущим поколениям усовершенствованного в процессе эволюции богатого мугамного наследия. В концертах в прекрасном исполнении известных ханенде зрителям были представлены основные мугамы, а также народные песни и теснифы.

Билеты на вечер можно приобрести на сайте iTicket.az, в центрах ASAN xidmət, а также во всех кассах города.

(Автор: Джани Бабаева).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.