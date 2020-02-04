Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)

4 февраля 2020 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - В Центре культуры имени Гаджиаги Аббасова представлена концертная программа, посвященная Дню молодежи Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры города Баку.

В своем выступлении ведущая вечера Хумай Мухтарова отметила, что в 1997 году Общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал распоряжение, согласно которому день проведения I Форума азербайджанской молодёжи – 2 февраля – был объявлен Днем молодежи Азербайджана.

Далее на сцену был приглашен популярный исполнитель Руфат Ахундов, который исполнил любимые слушателями композиции. Выступление гостей программы – исполнителей Айнур Дадашовой, Рахиды Бахышовой, Эльчина и других было встречено громкими аплодисментами публики. Концерт подарил слушателям много приятных эмоций и ярких впечатлений.

(Автор: Джани Бабаева).

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  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
  • Праздник азербайджанской молодежи (ФОТО)
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