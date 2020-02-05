Виртуозный исполнитель мугамов Алибаба Мамедов отмечает юбилей

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня, 5 февраля, 90 лет исполняется народному артисту, кавалеру ордена "Шараф", корифею мугамного искусства Алибабе Мамедову, сообщает Trend Life. Алибаба Мамедов – выдающийся представитель азербайджанской музыкальной культуры, виртуозный исполнитель мугамов, теснифов и народных песен.

Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в поселке Маштага города Баку. Музыкальное образование получал в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе.

С 1945 года – солист Азербайджанской государственной филармонии (сейчас – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах – солист союза "Азконцерт". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при Филармонии Ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Народный артист сам руководил ансамблем.

"Я проходил мимо Дома культуры и увидел объявление о конкурсе "Молодые таланты". Был уверен в своем голосе и в своей силе. Газели Физули я знал наизусть. Было довольно трудно выступать перед жюри, которое возглавлял Зульфи Адыгезалов. Однако я справился с этим, меня взяли внештатным солистом Филармонии. В те годы в Госфилармонии трудились такие известные ханенде, как Хан Шушинский, Фатма Мехралиева, Шовкет Алекперова, Сара Гадимова, Абульфат Алиев. Было не так просто выступать на одной сцене с ними...", - так вспоминает начало своего творческого пути Алибаба Мамедов.

Первым мугамом, исполненным им на сцене филармонии, был "Раст". Природный талант и чистый голос сразу же завоевали сердца зрителей. Способного юношу заметили видные музыканты. В частности, Бахрам Мансуров, виртуозно владеющий таром. Именно с этим замечательным мастером Алибаба Мамедов впервые выступил уже в новом трио – тар, кяманча, деф (бубен).

Алибаба Мамедов – автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других в его исполнении хранятся в Золотом фонде национального искусства. Немалые заслуги имеет Алибаба Мамедов и как педагог. Он воспитал не одно поколение исполнителей мугама и народных песен.

"Радует, что появились настоящие молодые таланты, и они достойно продолжают наше дело. Мугам нам подарил Бог, и надо очень бережно относиться к этому подарку", - отметил ранее в интервью Алибаба Мамедов.

Творчество Алибабы Мамедова – замечательный пример сохранения и развития традиций национальной школы ханенде. Свою жизнь и творческий путь он отдал на благо развития и пропаганду азербайджанского искусства мугама.

(Автор: Джани Бабаева).

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