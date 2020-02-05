Бахрам Багирзаде издал книгу о выдающемся азербайджанце (ФОТО)

5 февраля 2020 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде издал книгу для детей "Кара Караев", приуроченную к 102-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора и народного артиста СССР, сообщает Trend Life.

"Эта книга рассказывает о жизни и творческом пути великого азербайджанского композитора Кара Караева (5 февраля 1918 год - 13 мая 1982 год). Мне очень хочется, чтобы вы не только прочитали эту книжку, но и обязательно послушали музыку Кара Караева. О композиторе можно написать много книг и статей, опубликовать сотни фотографий и воспоминаний его друзей. Но только послушав его музыку, вы сможете понять и прочувствовать музыкальный гений Кара Караева!", - отмечает автор в аннотации к изданию.

Книга вошла в серию "BİBOграфия", которая знакомит юных читателей с выдающимися личностями Азербайджана.

Бахрам Багирзаде – заслуженный артист Азербайджана, член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер, член легендарной команды КВН "Парни из Баку" – чемпионов ХХ века, автор более тридцати книг.

(Автор: Джани Бабаева).

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  • Бахрам Багирзаде издал книгу о выдающемся азербайджанце (ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде издал книгу о выдающемся азербайджанце (ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде издал книгу о выдающемся азербайджанце (ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде издал книгу о выдающемся азербайджанце (ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде издал книгу о выдающемся азербайджанце (ФОТО)
  • Бахрам Багирзаде издал книгу о выдающемся азербайджанце (ФОТО)
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