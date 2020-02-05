В Баку отметили 90-летие корифея мугама Алибабы Мамедова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел очередной концерт проекта "Gəncləşən muğam" (Молодеющий мугам), сообщает Trend Life.

Концерт посвящен 90-летию известного ханенде, народного артиста, кавалера ордена "Шараф", корифея мугамного искусства Алибабы Мамедова.

На мероприятии присутствовали заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Фарах Алиева, видные деятели культуры и искусства.

Выступившая на вечере проректор по научной работе Азербайджанской национальной консерватории, профессор Лала Гусейнова рассказала о значимости проекта, а также о творческом пути мастера мугама, известного педагога Алибабы Мамедова, успешно работающего на протяжении многих лет в области преподавания мугама и являющегося примером для молодого поколения ханенде.

Гусейнова отметила исключительное внимание государства к развитию и пропаганде искусства мугама. Она рассказала о роли профессоров и преподавателей Азербайджанской национальной консерватории в формировании нового поколения исполнителей. Было отмечено, что мероприятия в рамках проекта "Gəncləşən muğam" , в которых участвуют воспитанники известных мастеров мугама, проводятся седьмой год подряд с целью формирования новых поколений ханенде.

Руководитель данного проекта - народный артист, профессор Мансум Ибрагимов отметил, что они вместе с заслуженными артистами Таяром Байрамовым (ханенде), Эльчином Гашимовым (тар) и Эльнуром Ахмедовым (кяманча) решили посвятить данный концерт проекта известному мастеру мугама Алибабе Мамедову.

Ибрагимов особо подчеркнул, что творческий путь и любовь Алибабы Мамедова к мугаму являются для всех большим примером. Он выразил благодарность министерству культуры Азербайджана, Международному центру мугама и Азербайджанской национальной консерватории за поддержку в реализации проекта.

Далее на концерте в исполнении молодых ханенде Нурлана Намазова, Гюльзар Фараджевой, Рамига Байрамова, Седеф Будаговой, Орхана Гусейнли, Мехраны Мамедли, Эльгиза Алиева, Алмаханум Ахмедли, Хатаи Гаджиева, Гюнай Имамвердиевой и других прозвучали написанные Алибабой Мамедовым композиции – "Min yaşasın", "Söylə", "Mənim alagöz yarım", "Gəl bizə yar", "Şadlanasan, güləsən", "Səni gözlə" и "Ürəyim".

Алибаба Мамедов родился 5 февраля 1930 года в поселке Маштага города Баку. Музыкальное образование получил в 1953-1958 годах в классе ханенде Сеида Шушинского в Азербайджанской государственной музыкальной школе.

С 1945 года – солист Азербайджанской государственной филармонии (сейчас – Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), в 1978-1988 годах – солист "Азконцерта". В 1968 году по инициативе маэстро Ниязи создал при Филармонии Ансамбль народных инструментов "Хумаюн". Народный артист сам руководил ансамблем.

Алибаба Мамедов – автор более 100 песен и теснифов. Записи мугамов "Раст", "Баяты-Шираз", "Рахаб", "Дашти", "Хумаюн" и других в его исполнении хранятся в Золотом фонде национального искусства. Как педагог Алибаба Мамедов воспитал не одно поколение исполнителей мугама и народных песен. Творчество Алибабы Мамедова – замечательный пример сохранения и развития традиций национальной школы ханенде.

(Автор: Джани Бабаева)

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