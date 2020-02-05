Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ФОТО)

5 февраля 2020 15:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке, которая открылась пятого февраля в столице Беларуси, сообщили Trend Life в министерстве культуры Азербайджана. В мероприятии принимает участие главный советник отдела по вопросам книгооборота и работы с издательствами министерства Эльбей Али.

На стенде Азербайджана площадью 10 квадратных метров экспонируются более 100 книг различных издательств.

Среди представленных изданий – книги об истории, современном развитии страны, армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Ходжалинском геноциде, а также художественная литература.

Посетителей стенда информируют об истории, культуре и современной литературе Азербайджана, им предоставляются журналы и информационные буклеты.

На выставке-ярмарке наряду с министерством культуры Азербайджана нашу страну представляют издательства "Azərnəşr", "Şərq-Qərb" и Республиканская библиотека для инвалидов по зрению.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ФОТО)
  • Азербайджан представлен на международной книжной выставке-ярмарке в Минске (ФОТО)
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