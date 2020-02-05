Вспоминая Гара Гараева - премьера каждого его произведения превращалась в праздник музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Аллее почетного захоронения в Баку состоялось мероприятие, посвященное 102-летию со дня рождения видного представителя азербайджанской культуры, выдающегося композитора, известного ученого-педагога и общественного деятеля, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева (1918-1982), сообщает Trend Life.

Почтить память выдающегося композитора пришли известные представители культуры и искусства, близкие композитора, представители общественности.

В своем выступлении председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде отметила, что на протяжении всей своей творческой деятельности Гара Гараев трудился на благо развития азербайджанской музыки.

Было подчеркнуто, что Гара Гараев – композитор, который внес большой вклад в азербайджанскую и мировую музыкальную культуру. Он известен как композитор-новатор, премьера каждого произведения которого в Азербайджане становилось особым событием, и превращалась в праздник музыки.

Директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, заслуженный артист Азиз Гараюсифли отметил, что композитор завоевал большую славу в мире. Произведения Гара Гараева звучали на престижных музыкальных мероприятиях, проводимых в странах бывшего СССР, а также США, Польше, Египте, Испании, Италии, Франции, Японии, Германии.

В своем выступлении дочь выдающегося композитора, пианистка Зулейха Багирова выразила признательность участникам мероприятия за внимание к памяти Гара Гараева.

Гара Абульфас оглу Гараев - заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1955), народный артист Азербайджанской ССР (1958), народный артист СССР (1959), обладатель двух Сталинских премий второй степени (1946, 1948) - за оперу "Вятян" ("Родина") и за симфоническую поэму "Лейли и Меджнун", обладатель Ленинской премии (1967) - за музыку балета "Тропою грома", Герой Социалистического Труда (1978), кавалер двух орденов Ленина (1967, 1978), Ордена Октябрьской Революции (1971), Ордена Трудового Красного Знамени (1961), обладатель Государственной премии Азербайджанской ССР (1965).

Родился 5 февраля 1918 года в Баку в семье известного врача-педиатра Абульфаза Гараева и Соны Искендер гызы.

Обучался игре на фортепиано в Бакинском музыкальном техникуме у Г. Шароева (1930-1935), затем - в Бакинской консерватории (ныне – Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) по классам композиции у Л. М. Рудольфа и основам народной музыки - у Узеира Гаджибейли. К этому времени относится первый композиторский опыт Гараева, и тут уже заметно сильное влияние азербайджанского народного творчества. В 1937 году он принял участие в фольклорной экспедиции, где изучал и записывал песни ашугов и мугамы. Через год поступил в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, где совершенствовал мастерство у А. Н. Александрова (композиция) и С. Н. Василенко (инструментовка), а затем - у Д. Д. Шостаковича (1942-1946). Дипломной работой Гараева стала Вторая симфония, в которой ярко проявился индивидуальный талант композитора.

Композиторскую деятельность Гара Гараев совмещал с активным участием в музыкальной жизни Азербайджана: он был художественным руководителем симфонического оркестра Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), председателем азербайджанского отделения Союза композиторов СССР. На протяжении многих лет преподавал в Бакинской консерватории (в 1949-1952 годах - ректор, с 1959 года - профессор). Среди учеников Гара Гараева - Рауф Гаджиев, Ариф Меликов, Хайам Мирзазаде, Васиф Адигёзалов, Тофиг Бакиханов, Фирангиз Ализаде.

Творческое наследие Гараева охватывает практически все жанры музыкального искусства. Стиль композитора отличается эмоциональностью и сочетанием драматичности и тонкого лиризма. Ряд сочинений конца 1940 годов - начала 1950 годов испытывает влияние выдающегося азербайджанского поэта Низами - симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", симфоническая сюита "Семь красавиц", наконец, балет на одноимённую тему, ставший вершиной творчества композитора.

Экспрессивный, романтически-эмоциональный, красочный стиль Гараева тесно связан с принципами народной музыки. Её влияние заметно даже в поздний период творчества композитора, когда он обратился к более рациональной технике сочинения и экспериментировал с додекафонией (Третья симфония, Скрипичный концерт).

Его произведения входят в сокровищницу музыкального искусства. Среди них - оперы "Родина" (Vətən, 1945, совместно с Д. Гаджиевым), "Нежность" (монодрама по Анри Барбюсу для женского голоса и камерного оркестра, 1972), балеты "Семь красавиц" (Yeddi gözəl, 1952), "Тропою грома" (İldırımlı yollarla, 1958), "Лейли и Меджнун" (Leyli və Məcnun, 1958), Три симфонии (1943, 1946, 1965), симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" (1947), симфоническая сюита "Семь красавиц" (1949), симфонические эстампы "Дон Кихот" (1960) и другие оркестровые, вокально-симфонические, камерные и вокальные сочинения.

Композитор являлся автором музыки к художественным и документальным фильмам - "На дальних берегах" (1959 год), "Сказание о любви" (1961), "Дон Кихот" (1957), "Вьетнам" (1955), "Гойя, или Тяжкий путь познания" (1971, производство СССР - ГДР - Болгария - Югославия) и многих других.

Гара Гараев умер 13 мая 1982 года в расцвете своего творческого таланта. Похоронен в Аллее почётного захоронения в Баку.

(Автор: Джани Бабаева)

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