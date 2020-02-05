Открытый Чемпионат Баку по танцам – путь на международную арену (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе театральных деятелей Азербайджана 9 февраля пройдет открытый Чемпионат Баку по танцам, организованный при поддержке Союза молодежи (СМА), Ассоциации танца Азербайджана (АТА) и Jam Group Production, сообщили Trend Life организаторы.

Соревнование проводится по следующим возрастным категориям: малая группа (до 6 лет), дети (7- 10 лет), подростки (11- 15 лет), юноши (от 16 и выше).

"На соревновании будут представлены следующие виды танца - чирлидинг, хип-хоп, брейк-данс, танцевальное шоу, классические танцы, народные танцы, стилизация фольклора, танцы народов мира, восточные танцы, индийские и сольные танцы. Основная цель конкурса определить талантливые коллективы среди участников социального и академического танца, а также талантливых постановщиков, обмен опытом, привлечь подростков и молодежь к современной хореографии. Лучшие смогут представить Азербайджан на международной арене", - отметил член правления СМА и президент АТА Азиз Азизов Азиз Азизов.

Судьи будут оценивать участников по технике выступления, имиджу и критериям показа. Контактные телефоны для регистрации.

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(Автор: Вугар Иманов)

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