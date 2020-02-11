Говорят, что будет свадьба… - в музее в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку 13 февраля в 18:00 начнется мероприятие под названием "Говорят, что будет свадьба!", посвященное обычаям и традициям азербайджанского народа, сообщили Trend Life в музее.

На вечере будет рассказано о свадебных церемониях различных регионов Азербайджана.

Было отмечено, что национальные обычаи, традиции и обряды являются достоянием нашего народа, проявлением его духовности и культурной самобытности, а азербайджанская свадьба - это воплощение национальных духовно-нравственных ценностей народа.

Гости мероприятия получат возможность ознакомиться со свадебной атрибутикой, нарядами, старинными ювелирными украшениями, а также задать вопросы учёному-этнографу Солмаз Магеррамовой.

Вход на мероприятие свободный.

(Автор: Джани Бабаева)