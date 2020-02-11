В Баку отметят 100-летие Дуньямалы Керема

БАКУ/Trend Life/ - В Международном центре мугама 13 февраля в 19.00 в рамках проекта Aşıq musiqisi axşamları ("Вечера ашугской музыки") пройдет мероприятие, посвященное 100-летию члена Союза писателей Азербайджана Дуньямалы Керема, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

На мероприятии будет рассказано о творческом пути мастера слова, будут зачитаны произведения Дунямалы Керема.

Отметим, что основной целью проекта, реализуемого Международным центром мугама, является пропаганда ашугского искусства, являющегося одной из древних составных частей азербайджанской музыкальной культуры устной традиции. Искусство азербайджанских ашугов - это совокупность поэзии, искусства повествования, танцев и вокальной инструментальной музыки. Ашугское искусство считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. В 2009 году искусство азербайджанских ашугов было включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова).