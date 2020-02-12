Легендарная "Лезгинка" приедет в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Баку во Дворце Гейдара Алиев 21 апреля в 19.00 состоится концертная программа, посвященная 60-летию со дня создания Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка", сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

На юбилейной концертной программе будут представлены незабываемые танцевальные композиции ансамбля "Лезгинка".

Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана "Лезгинка" был создан в 1958 году. За период своей деятельности ансамбль выступал с концертными программами в 70 странах мира и является победителем 48 всемирно известных фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов.

Выступления легендарного коллектива аплодисментами были встречены в Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, Испании, Италии, США, Китае, Мексики, Японии, Австралии, Новой Зеландии и других странах.

Генеральный директор ансамбля - заслуженный деятель искусств России, заслуженный деятель иску сств Азербайджана Джамбулат Магомедов, художественный руководитель - заслуженный артист России, народный артист Республики Дагестан - Зулумхан Хангереев.

Цена на билеты 20-50 манатов. Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

(Автор: Джани Бабаева )