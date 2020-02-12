Как 17-летняя мексиканка попала в аварию и вновь родилась в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В эстетическом единстве раскрываются новые грани танца, преодолевающего собственные границы, и живописи, в которой звучат ритмы фламенко.

Впервые в Баку легендарный фламенко-спектакль "Фрида" знаменитого театра Fabrica de Tobacco выступил в концертном зале Оперной студии в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life. Спектакль был представлен в рамках юбилейного 10-летнего тура.

Потрясающий и креативный спектакль "Фрида" посвящен мексиканской художнице с индейскими корнями Фриде Кало (1907-1954гг.), чье творческое наследие, личность и трагическая биография вдохновили автора на создание этой постановки, а ее имя навсегда вписано в историю мирового искусства. Спектакль рассказывает о главных этапах жизни Фриды Кало, начиная с аварии, в которую она попала в 17 лет, и кончая ее уходом из жизни. Еще совсем юной она соприкоснулась со смертью и… вновь родилась, но уже как самобытный художник. Будучи прикованной к постели, она стала создавать свою собственную жизнь, воплощающего на холсте свою боль, любовь, страхи, желания, разочарования, мечты...

Автор идеи, режиссер-постановщик, она же главный исполнитель, танцовщица фламенко – Наталья Зайкова. Многолетние наработки, эксперименты в области танца, огромный интерес к мексикано-испанской культуре, вылились в создание этого спектакля.

Спектакль построен на органичном взаимодействии потрясающих танца, вокала и музыки с картинами, которые демонстрируются на экране и выставлены на сцене. Живописно-пластическое музыкальное повествование, идущее со сцены, причудливо переплетает горе и радость, жизнь и смерть, боль и веселье. Во время этого задевающего своей откровенностью рассказа, словно отголоски прошлого или образы настоящего возникают видео-проекции картин Кало, которые еще больше усиливают впечатление от действия. Открытым ярким цветам в картинах вторят живописные наряды, где каждый цвет имеет свое значение, несет свое послание...

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)