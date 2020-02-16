Вечная классика любви с бакинским акцентом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт молодых талантов в рамках проекта Филармонии "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщает Trend Life. Вечер был посвящен Дню влюбленных -14 февраля.

Лауреаты международных и республиканских конкурсов - пианисты Зулейха Абдуллаева, Наргиз Кенгерли, Малик Гадимзаде, Назрин Гуламова, Лейла Гусейнзаде, Нушаба Гаджиева, Магомед Аллахвердиев, Алигейдар Мамедзаде, Улькяр Мамедзаде, Фидан Насирова, скрипачи Хадиджа Гаджилы, Саида Ахмедова, Бурханаддин Новрузлу, Сабина Гасанзаде, Дениз Годжа, Захра Мамедова (канон), Эмиль Гурбанов (тар), Шамс Алили (альт), Рашад Абдуллаев (флейта), Али Гюняшов (фагот) и вокалист Джавидан Исаев исполнили произведения азербайджанских и зарубежных композиторов П.Сарасате, Ф. Шопена, К. Дебюсси, Н.Неруда, Э. Грига, М. Мангани, Н.Паганини, Ф.Сэй, Ф.Амирова, П. И. Чайковского, Т. А. Меликова, Т. Гулиева и др., посвященные любви. Выступления прошли под овации публики.

Напомним, что проект "Gənclərə dəstək" реализуется Филармонией при поддержке Министерства культуры Азербайджана с 2016 года. Основными задачами проекта являются выявление и поддержка молодых талантов в стране. Также целью данного проекта является сохранение и развитие традиций мировой и отечественной музыкальной культуры, реализация программ, направленных на решение задач музыкального просветительства и формирование правового сознания среди отечественных музыкантов. В проекте представлены различные музыкальные жанры. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта - Айла Керимова-Закария.

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Кямран Багиров)