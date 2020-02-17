Как выбивать банковские долги? Марат Башаров и Регина Мянник обратились к бакинцам (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заняв у банка крупную сумму для своего парня, Наталья Савельева живет своей жизнью, не думая, что этот долг придется отдавать ей. Единственное, что ее волнует - нет рядом ее любимого Филиппа, который уж точно защитил бы ее от всех напастей. Но Филипп что-то не торопится, а время платить долги рано или поздно наступает. И вот на пороге квартиры Натальи появляется коллектор Марк Макаров.

Как развиваются события знакомства этой пары вы увидите на спектакле режиссера Владимира Устюгова "Идеальная игра", который впервые будет представлен в Баку, 28 февраля в 20.00, на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, сообщает Trend Life. Организатор - компания 33 EVENT.

Великолепная театральная игра Марата Башарова, очарование Регины Мянник - известных российских актеров - не оставит равнодушным ни одного зрителя. Веселая история, которая заканчивается большой любовью - это то, что расскажут вам на спектакле "Идеальная игра". Если ты начинающий коллектор, подумай, не останешься ли ты должен , сам себе, связавшись с очаровательной сумасбродной должницей…

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн https://iticket.az/ru/events/theatre/idealnaya-igra/15085

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(Автор: Вугар Иманов)