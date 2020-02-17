"Благословение" азербайджанской художницы во Франции (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Картины, автором которых является азербайджанская художница Нигяр Нариманбекова, будут представлены на Esprit de rencontre ("Одухотворенность встречи"). Об этом Trend Life сообщила сама художница.

Как рассказала мастер кисти, открытие выставки состоится 19 февраля в центральном выставочном зале Российского духовно-культурного центра при Свято-Троицком соборе в Париже (Франция).

"В экспозицию войдут картины, которые были ранее экспонированы и отобраны Салоном французских художников в Гран-Пале на выставке Art en capital. Я счастлива и горда, что буду принимать участие в этом крупном арт-проекте вместе с десятью знаменитыми мастерами. На вернисаже представлю свою картину "Фантазия", которая экспонировалась на Салоне французских художников в 2018 году и имела большой успех. Также я представлю свою совсем новую картину "Благословение", которая порадует поклонников моего творчества. Очень приятно и почетно, что в этом прекрасном арт-проекте примет участие и президент Салона французских художников, знаменитая художница Мартин Делалеф", - сказала Нариманбекова.

Выставка организована Stella Art International. Выставка продлится до 13 марта.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы окончила Азербайджанское государственное художественное училище имени А. Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве. Является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы находятся в Фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств Азербайджана и в частных коллекциях. Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже.

На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт-2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой, за ее диптих "Адажио", самый престижный приз TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)