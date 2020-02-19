Начался прием заявок для участия в конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева

БАКУ /Trend Life/ - Начался прием заявок на участие в VI Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева пройдет в Москве 9 и 10 октября 2020 года. Заявки на участие в конкурсе принимаются через форму электронной заявки, представленной на сайте Фонда, до 12 мая 2020 года.

Международный конкурс вокалистов имени Муслима Магомаева - это конкурс вокалистов, исполняющих как классический, так и эстрадный репертуары. Для участия в конкурсе допускаются профессиональные певцы и певицы с 20 до 35 лет, имеющие специальное вокальное образование или студенты вокальных отделений музыкальных вузов и колледжей.



По итогам предварительного слушания-просмотра, оргкомитет конкурса отбирает до 15 исполнителей, которые приглашаются в Москву для участия в конкурсе. В состав жюри Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева приглашаются ведущие оперные солисты, звезды популярной музыки, дирижёры, режиссёры музыкальных театров, представители международных продюсерских компаний.



Конкурс проходит в два тура. Во всех конкурсных выступлениях обязательно только живое исполнение и оркестровое сопровождение, любые фонограммы исключены полностью.

Более подробно с положением конкурса можно ознакомиться на сайте Фонда культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева.

(Автор: Джани Бабаева)