Романтическое поздравление азербайджанских женщин от американского джазмена (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Международном центре мугама, 8 марта в 19.00, пройдет концерт известного американского джазмена, певца и трубача Рональда Бейкера под названием "Романтический вечер джаза", посвященный Международному женскому дню, сообщает Trend Life.

Американский джазмен подарит зрителям незабываемый концерт инструментальных и вокальных импровизаций. Ценители музыки отмечают невероятную энергетику музыканта и его способность смешивать сложность джазовых композиций с естественной меланхолией блюза. Среди музыкальных влияний его квинтета, выпустившего семь авторских альбомов и вошедших в число лучших современного джаза, произведения Хораса Сильвера, Клиффорда Брауна, Диззи Гилеспи и Нети Кинг Коула, чьи манеры он успешно смешивает с современными мотивами.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)