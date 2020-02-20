Парижская элита восхищена азербайджанской (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Произведения азербайджанской художницы Нигяр Нариманбековой, представлены на выставке Esprit de rencontre ("Одухотворенность встречи") в Париже, сообщила Trend Life сама Нариманбекова.

Экспозиция открылась в центральном выставочном зале Российского духовно-культурного центра при Свято-Троицком соборе в центре Парижа, в нее вошли работы авторов, чьи произведения были представлены ранее в Салоне французских художников в Гран-Пале.

Это был потрясающий вернисаж, который прошел при полном аншлаге, говорит о мероприятии Нигяр Нариманбекова.

"На открытии присутствовали представители парижского художественного бомонда и многочисленные гости – поклонники изобразительного искусства. Я счастлива, что представляю на этом грандиозном арт-проекте две свои картины - "Фантазия" и "Благословение". Выставку открыли руководитель Российского духовно-культурного центра Леонид Кадышев, президент Салона французских художников Мартин Делалеф и президент Ассоциации Стелла Арт Интернешнл Стелла Калинина. В своих выступлениях они отметили высокий художественный уровень представленных картин, их изысканность и утонченность", - рассказала Нариманбекова.

Произведения азербайджанской художницы произвели на публику неизгладимое впечатление.

"Очень счастлива и горда, что мои произведения произвели на посетителей выставки сильное впечатление. Гости подолгу любовались картинами, фотографировали их на память, находили глубокое философское звучание образов на полотнах", - добавила она.

Выставка продлится до 13 марта и будет ежедневно открыта для парижан и гостей города.

Нариманбекова Нигяр Видади гызы окончила Азербайджанское государственное художественное училище имени А. Азимзаде и Всесоюзный государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) в Москве, является членом Союза художников Азербайджана, Международной ассоциации искусств (IAA). Она участница и лауреат многих республиканских и международных выставок в России, Германии, Франции, Австрии и других странах. Картины художницы хранятся в Фонде министерства культуры и туризма Азербайджана, Национальном музее искусств Азербайджана и в частных коллекциях. Нигяр Нариманбекова живет и работает в Париже.

На выставке "Салон бизнес-арт-2015" в Центре Пьера Кардена в Париже Нигяр Нариманбекова была удостоена Гран-при "За высокие достижения в современном изобразительном искусстве". На выставке "Салон бизнес-арт-2016" в Лувре серия картин "Игрушки любви" получила один из главных призов - "За создание волшебной феерической Вселенной". В апреле 2016 года Национальная федерация культуры Франции присудила Нариманбековой, за ее диптих "Адажио", самый престижный приз TOILE D'OR ("Золотое полотно-2016"). Имя Нигяр Нариманбековой включено в реестр лучших художников Франции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)