Внучка Пьера Ришара впервые посетит Баку. Шокирующие воспоминания о черной икре (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Внучка всемирно известного французского актера Пьера Ришара - Ноэми (сценический псевдоним Мэй Дефайс) 5 апреля в 20.00 впервые выступит в Международном центре мугама, сообщает Trend Life.

Молодая талантливая исполнительница представит концертную программу, в которую войдут известные джазовые композиции. Певица с детства увлекается джазовой музыкой. Она исполняет джазовую музыку на трех языках: английском, французском и креольском. В 2016 году Дефайс выпустила свой первый альбом The Shelter, который принес ей большую популярность в разных странах. В 2019 году певица презентовала свой сингл Next Time. Дефайс входит в число самых талантливых джазовых исполнительниц XXI века.

У 85-летнего Пьера Ришара 2 сына и 5 внуков. Он очень полюбил наш город, посетив его в 1998 году, и принимая участие в международном кинофестивале "Восток - Запад". В 2016 году во время пресс-конференции в Москве поделился воспоминаниями о визите в Баку.

"Самое яркое впечатление от Баку было 20 лет назад, когда мой бакинский друг, который занимался производством и продажей черной икры в Азербайджане, набросал банки с икрой в мои сумки, когда я улетал. Я был так поражен этим, если не потрясен. Дело в том, что в Париже даже крошечная ложечка черной икры стоит целое состояние. Помню, моя супруга, когда я прилетел домой с этими банками, ела икру большими столовыми ложками. Когда меня спрашивают о Баку, то мои воспоминания всегда возвращаются к теплоте тех людей, которых я там встречал. Я всегда хорошо себя чувствую среди бакинцев", - отметил актер.

Билеты можно приобрести во всех кассах города, центрах ASAN xidmət, торговых центрах Gənclik и 28 Mall, онлайн на www.iticket.az.

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(Автор: Вугар Иманов)