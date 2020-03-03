В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО)

Культура 3 марта 2020 11:10 (UTC+04:00)
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/- В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса проекта Azerbaijan Design Award, сообщает Trend Life. Проект Azerbaijan Design Award реализован при поддержке министерства культуры Азербайджана, официальным партнером является портал "Креативный Азербайджан".

До начала мероприятия министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев ознакомился с проектами, прошедшими в финал конкурса.

В начале официальной части мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана. Были продемонстрированы видеоматериалы, относящиеся к проекту Azerbaijan Design Award.

В своем выступлении на мероприятии министр культуры Абульфас Гараев подчеркнул, что конкурс проводится с целью повышения в стране уровня развития сферы дизайна и выявления талантливых представителей данной отрасли. Для повышения уровня дизайна в Азербайджане, создания среды, которая позволила бы идти в ногу с мировыми дизайнерами, организаторами проекта были привлечены в качестве членов жюри всемирно известные специалисты по дизайну из разных стран мира. Они оценивали все проекты онлайн на анонимной основе.

Основатели и организаторы проекта Azerbaijan Design Award – молодые дизайнеры Рагим Исмаилов (автор, соучредитель) и Рамин Насиров (соучредитель) в интервью отметили, что задача конкурса – выявить лучших дизайнеров страны. В текущем году проект имел большой успех. Конкурс, который проводится во второй раз, вызвал большой интерес. В состав жюри вошли профессионалы в данной области из 6 стран мира. В целом на конкурсе более 400 дизайнеров представили 611 работ.

Дизайнеры представили свои проекты по 10 категориям: брендинг, упаковочный дизайн, иллюстрация, веб-дизайн, промышленный дизайн, дизайн мобильных приложений, дизайн интерьера, дизайн экстерьера, полиграфический дизайн, outdoor-дизайн.

На вечере были объявлены победители конкурса. Финалисты конкурса были награждены дипломами и подарками со стороны проекта Azerbaijan Design Award и министерства культуры Азербайджана. Победителям был вручен кубок Azerbaijan Design Award, диплом и подарки.

Отметим, что наряду с 10 категориями конкурса, дизайнеры также представили работы в номинации по разработке специального лого "Баку - город дизайна", в связи с включением в 2019 году нашей столицы в Сеть творческих городов ЮНЕСКО в категории "Дизайн". Победитель в данной категории был награжден специальным подарком - Apple Macbook Air (2019 года).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)

В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла торжественная церемония награждения Azerbaijan Design Award (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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