Азербайджанская участница "Евровидения-2020" обратилась к поклонникам через соцсеть (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" представит 28-летняя исполнительница Самира Эфенди, сообщает Trend Life. Песня, с которой Эфенди выступит на конкурсе, будет презентована в ближайшее время.

"В первую очередь хочу поблагодарить каждого из вас за многочисленные отзывы и сообщения, я все читаю, но не могу ответить. Поэтом посредствам этого видео хочу сказать, что люблю вас. Знаю, что вы с нетерпением ждете песню, потерпите еще немного. Уверена, что она затронет сердце каждого", - отметила Самира Эфенди в видеоролике, размещенном в сторис на своей странице в Instagram.

Представительница Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" выступит во второй части первого полуфинала. Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года в "Ahoy Arena".

(Автор: Джани Бабаева)