Ее творческий путь начался с "Аршин мал алан" – памяти Хураман Гаджиевой

БАКУ/Trend Life/ - 7 марта народной артистке Азербайджана, известной актрисе Хураман Гаджиевой исполнилось бы 75 лет. В связи с этой датой коллектив Азербайджанского государственного театра юного зрителя, в котором долгие годы работала Хураман Гаджиева, почтит память актрисы, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

На сцене театра 7 марта будет представлен спектакль Sərgüzəşti-Vəziri-Xani-Lənkəran ("Приключения визиря Лянкяранского ханства"), показ которого будет посвящен памяти Хураман Гаджиевой.

До показа коллеги Хураман Гаджиевой поделятся воспоминаниями о ней, расскажут о ее творческом пути и жизни. Также на вечере будут представлены буклеты и печатные материалы о деятельности актрисы.

Хураман Гаджиева родилась 7 марта 1945 года. В процессе учёбы в средней школе играла в школьных спектаклях и приобщилась к актёрскому искусству. После окончания средней школы в 1964 году поступила в Азербайджанский государственный театральный институт (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В процессе учёбы в институте, на втором курсе её заметил режиссёр Тофиг Тагизаде и пригласил на роль Асьи в культовом фильме "Аршин мал алан". Так студентка театрального института дебютировала в азербайджанском кинематографе.

В 1972 году Хураман Гаджиева начала работать в Азербайджанском государственном театре юного зрителя. На сцене театра она воплотила множество ярких и запоминающихся образов.

Актриса скоропостижно скончалась 15 февраля 2005 года в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)