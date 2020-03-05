Так не доставайся же никому: в Баку появится "Бесприданница" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического музыкального театра приступил к работе над постановкой по пьесе Александра Островского "Бесприданница", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Режиссером-постановщиком спектакля, который ставится в русском отделении театра, является главный режиссер Гянджинского государственного драматического театра Ирада Гезалова. Художественный руководитель проекта - директор музыкального театра, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев.

По словам Алигисмета Лалаева, спектакль будет представлен в необычном ракурсе, с широким использованием джазовой музыки.

Лалаев подчеркнул, что Ирада Гезалова уже сотрудничала с Государственным академическим музыкальным театром, ранее ею были поставлены спектакли по пьесе Абдуррагим бека Ахвердиева "Kimdir müqəssir" ("Кто виноват?"), "999-cu gecə" ("999-я ночь") по мотивам сказок "Тысяча и одна ночь" на музыку известного азербайджанского композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова и "Mənim günahım" ("Моя вина") по пьесе выдающегося драматурга, народного писателя Ильяса Эфендиева.

Отметим, что музыкальный руководитель и дирижер постановки – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, музыкальное оформление – Нармина Исмайлова, художник-постановщик – Вюсал Рагим, балетмейстер - заслуженный артист Эмин Алиев, хормейстер – заслуженный артист Вагиф Мастанов, художник по костюмам – Елена Алмазова, ассистент режиссера – Тамилла Асланова.

Роли в спектакле исполнят народный артист Пярвиз Мамедрзаев, заслуженные артисты Наргиз Керимова, Шовги Гусейнов, Наида Оруджева, Алмаз Алескерова, актеры Рауф Бабаев, Эмиль Гейдаров, Алимамед Новрузов, Надежда Повелицина и другие. В постановке также будут задействованы солисты хора и балетной труппы театра.

Сюжет пьесы: молодой барин Сергей Паратов, поиграв чувствами Ларисы Огудаловой, покидает её на год без всяких объяснений. Мать Ларисы старается найти для дочери богатого мужа, но этому препятствует то, что у девушки нет приданого. Отчаявшаяся Лариса заявляет матери, что готова выйти замуж за первого встречного. Им становится небогатый чиновник Юлий Карандышев. Перед свадьбой Лариса встречается с вернувшимся в город Паратовым. Известие о том, что он обручён, становится для девушки потрясением… К отчаявшейся Ларисе с предложением стать его содержанкой обращается крупный делец Кнуров. Неудачливый жених Карандышев пытается открыть невесте глаза на её приятелей, объясняя, что те видят в ней лишь вещь. Лариса на это заявляет, что, не найдя любви, будет искать золото. Карандышев, слушая Ларису, вынимает пистолет. Выстрел сопровождается словами: "Так не доставайся же никому!".

(Автор: Джани Бабаева)