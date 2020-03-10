Азербайджанские сказки - впечатляющий эскорт музыкальной Европы в Америку

БАКУ /Trend Life/ - Совсем недавно произведение председателя Союза композиторов Азербайджана, Артиста мира UNESCO, лауреата премии Aga Khan Foundation, народной артистки Фирангиз Ализаде "Nağıllar" (Сказки) для симфонического оркестра с большим успехом прозвучало во Франции в городе Монпелье. Здесь оно было представлено в Opera Berlioz наряду с музыкой Моцарта и Чайковского.

Спустя чуть более месяца, 5 и 6 марта это яркое симфоническое творение прозвучало в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) в исполнении Minnesota Orchestra под управлением маэстро Кирилла Карабица, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

В буклете концертов отмечается, что ..."Фирангиз Ализаде является "пионером" многих новаторских приемов композиторского творчества не только на своей Родине, но и на всем пространстве бывшего СССР. Ее музыку с неизменным успехом исполняют на своих концертах такие прославленные музыканты и группы как американские Yo-Yo Ma и Kronos Quartet.

Оба филармонических концерта в Миннеаполисе имели большой успех, а в рецензии были названы "впечатляющим эскортом музыкальной Европы в Америку".

"И это не случайно, так как в программе были представлены такие замечательные произведения как Скрипичный концерт Д.Шостаковича в исполнении немецкого виртуоза - Х.Тетцлафа, а также 5-ая симфония С.Прокофьева. Таким образом, музыка азербайджанского композитора Фирангиз Ализаде была представлена в почетной когорте шедевров современной симфонической музыки, вызвавшей большой интерес американской публики", - говорится в сообщении СКА.

Сам маэстро К.Карабиц относит Minnesota Orchestra к лучшим симфоническим коллективам Америки, отмечая его ..." высочайший исполнительский уровень, продуманную репертуарную политику и большую гибкость в освоении и интерпретации новых произведений".

Об этом известный дирижер говорит в своем интервью газете The Guardian. Особое место он уделяет произведению "Nağıllar" Фирангиз Ализаде. Он подчеркивает, что этой женщине-композитору, которая является сегодня ведущим и наиболее часто исполняемым автором из Азербайджана, удалось выработать свой уникальный музыкальный стиль, в котором сочетаются авангардные достижения европейского симфонизма с пленительным мелодическим богатством Востока".

С концерта, который состоялся 6 марта, шла прямая трансляция по американскому радиоканалу, что способствовало еще большему общественному резонансу этого музыкального события. Также, говоря о концертах с музыкой Фирангиз Ализаде в США, нельзя не упомянуть об американском турне Kronos Quartet, в рамках которого неоднократно были исполнены "Dance","Muğam Sayağı", "Oasis" . Концерты этого прославленного струнного квартета из Сан-Франциско состоялись в таких престижных концертных залах как "Center of Performing Arts" (Пенсильвания) и "San Francisco Concert Hall" (Калифорния). А 21 марта 2020 года еще предстоит очень ожидаемый концерт в знаменитом "Sanders Theatre" Кембриджа, где прозвучат "Dance" и " Muğam Sayağı" Франгиз Ализаде в сопровождении американской танцевальной труппы.

(Автор: Вугар Иманов)