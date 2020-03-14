Азербайджанские ковры в коллекции Музея турецкого и исламского искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Стамбуле состоялось открытие выставки «Азербайджанские ковры в коллекции Музея турецкого и исламского искусства» и презентация одноименной книги-каталога, сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанского национального музея ковра.



Выставка, организованная Музеем турецкого и исламского искусства, представляет собой заключительный этап совместного проекта, проведенного по инициативе Азербайджанского национального музея ковра.

На открытии выставки директора двух музеев – Ширин Меликова и Сераджеддин Шахин, а также замдиректора департамента культуры и туризма Стамбульского иля (области) Мумин Йылдызташ подчеркнули важное значение данного проекта для культурной жизни двух братских стран. Было отмечено, что мероприятие приурочено к 53-летней годовщине со дня основания Азербайджанского национального музея ковра и 10-летнему юбилею внесения искусства ковроткачества Азербайджана в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Проект реализован в рамках «Государственной программы по сохранению и развитию коврового искусства в Азербайджанской Республике на 2018–2022 годы». Основной целью проекта, стартовавшего в 2018 году, стало исследование научной атрибуции азербайджанских ковров, хранящихся в Музее турецкого и исламского искусства, составление каталога на основе данного исследования и организация выставки редких ковров из их числа. Директора музеев представили друг другу печатные издания, выпущенные их музеями за последние несколько лет.

Далее гости ознакомились с экспозицией, в которой представлены двенадцать уникальных азербайджанских ковров XVII–XIX веков из коллекции Музея турецкого и исламского искусства. Среди них – ковры «Хатаи» («Драконовый») и «Челеби», относящиеся к уникальной ветви азербайджанского ковроткачества, ковры «Годжа», отражающие красоту Карабаха в его совершенных художественных орнаментах, а так же ковры «Дагкесемен», украшенные тамгами (клеймами) древнетюркских племен. Азербайджанские ковры из коллекции Музея турецкого и исламского искусства представлены на выставке с обновленной атрибуцией. Гости также ознакомились с новой книгой-каталогом «Азербайджанские ковры в коллекции Музея турецкого и исламского искусства». Издание на турецком и английском языках призвано обеспечить всестороннее и полное освещение азербайджанских ковров для турецкой публики.

Организаторы мероприятия - Министерство культуры и туризма Турции, Министерство культуры Азербайджана, посольство Турции в Азербайджане, Музей турецкого и исламского искусства, Азербайджанский национальный музей ковра и Государственная нефтяная компания Азербайджана. Выставка продлится до 13 июня.

(Автор: Вугар Иманов)