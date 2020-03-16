Исполнитель роли Тано Карриди из "Спрута" назвал два лучших азербайджанских фильма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильмы азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова удостоены Zoroaster Award 2020 (Italian-Azerbaijan Film Festival), сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт фестиваля.

"Архив Шоллера" признан от Азербайджана как "Лучший художественный фильм" (Best Azerbaijan Film: Sholler’s Archive) , а "Темное прошлое Сталина" – "Лучший документальный фильм" (Best Azerbaijan Documentary: Stalin’s Dark Past).

Председателем жюри Italian-Azerbaijan Film Festival является известный итальянский актер и режиссер Ремо Джироне, полюбившийся на всем постсоветском пространстве как исполнитель роли Тано Каридди в телесериале "Спрут" и других ролях,

"Со всемирно известным итальянским актером и режиссером Ремо Джироне я познакомился в январе прошлого года во время проведения первого Международного кинофестиваля Италия-Азербайджан. Это большая личность в кинематографе и профессионал. Мне очень приятно, что сразу два моих фильма были признаны лучшими", - отметил автор сценария и режиссер картин.

Zoroaster Award (Italian-Azerbaijan Film Festival) вручается в различных номинациях фильмам от Азербайджана, Италии и других стран.

Все победители по ссылке http://www.zoroasteraward.com/february-2020/?fbclid=IwAR3nw-dYHUH9gsIMXsGEYBvV2WuVsPYMFFSBxzpQLIGg35MQWy9hR1iitMM

"Архив Шоллера" снят в жанре триллер в 2018 году и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи, в 1840-х годах переселившихся в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положение в германских землях, последовавшего после наполеоновских войн. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением.

"Темное прошлое Сталина", снятый в 2018 году, повествует о молодых годах Сталина (Иосифа Джугашвили) в Баку, который говорил, что этот город стал для него большой школой жизни. Этому факту в своей биографии Сталин придавал особое значение, подчеркивая, что именно в Баку завершился период его революционного "ученичества", именно здесь он стал "подмастерьем" революции.

(Автор: Вугар Иманов)