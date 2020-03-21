Международный день кукольника в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Идея отмечать во всем мире Международный день кукольника (International Day of Puppetry), или Международный день театра кукол (World Puppetry Day) принадлежит известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В 2000 году на XVIII Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол (Union Internationale de la Marionnette, UNIMA) в Магдебурге он вынес данное предложение на обсуждение. Но традицию праздника кукольников всего мира открыл день 21 марта 2003 года, который был принят на заседании Международного Совета UNIMA. Именно с этого времени всеми профессионалами и поклонниками театра кукол празднуется этот день.

Этому уникальному виду искусства - без малого - 25 000 лет. Самые первые куклы делались из золы. Из очагов бралась зола, смешивалась с водой. Потом скатывался шарик, и к нему прикреплялась юбка. Такая кукла называлась Баба - женское божество. "Баба" передавалась по женской линии от бабушки к внучке, причем дарилась в день свадьбы. Эта кукла явно не носила игровой характер, а была оберегом женщины, дома, очага. Известна еще одна очень древняя кукла. Когда женщина остригала свои волосы, то она их собирала в небольшой мешочек и делала куклу. Считалось, что когда человек заболевал, то его надо было обложить такими куклами и он выздоровеет. Такими куклами не играли. Они хранились в сундуках и передавались в день свадьбы. Но и мужчины тоже "имели честь" пользоваться силой куклы. Женщина давала куклу мужчине, когда тот уходил в дорогу или на войну. Считалось, что кукла охраняет мужчину и напоминает о доме, очаге. У каждого новорожденного дитя была в колыбельке яркая куколка, охраняющая младенца от "дурного глаза". Но были и просто обыкновенные игровые куклы, с которыми играли дети.

Зародившись некогда в качестве культового, игрового, а позднее и театрального инструмента, в новое время кукла стала также художественным произведением и заняла место среди других видов искусства. Работы известных мастеров по куклам находятся не только в частных коллекциях, среди которых президенты и короли, но и выставляются в лучших музеях и галереях мира.

В Азербайджане кукольное искусство также имеет давние традиции, когда мастерицы изготовляли их и дарили своим детям, одевая свои творения в платья и костюмы с национальными орнаментами.

Основание настоящего Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдулла Шаига заложил в 1931 году Молла Ага Бабирли. Первое представление данного театра под названием «Цирк» было показано в 1932 году. В разные годы кукольный театр функционировал как независимый театр или же в составе Бакинской филармонии. В апреле 1964 года здание передаётся кукольному театру. В театре имеются два отделения: азербайджанское и русское. Начиная с 1975 года в театре, наряду с детскими спектаклями показываются спектакли и для взрослых. Коллектив кукольного театра неоднократно принимал участие в театральных фестивалях в странах Европы и Азии. С 2011 года проводится Бакинское биеннале кукол Fusion Doll. В 2013 году открылась Арт-галерея кукольного мастерства «Кукла», которая является первой специализированной галереей такого профиля на Южном Кавказе. С 2016 года в древней части столицы – Ичери шехер действует Бакинский театр марионеток. В стране реализуется международные проекты, показываются спектакли и представлений кукол, организовываются выставки, в том числе зарубежных художников.

Этот день также является праздником мастеров кукол, среди которых сегодня самые известные – семейная чета Пярвиз Гусейнов и Ирина Гундорина, Тамилла Гурбанова, Эльмира Аббаслы, Фарах Алиева и другие, которые пользуются авторитетом в стране и за рубежом, как авторы сложных и глубоких по содержанию кукольных композиций.

Мастера-кукольники создают настоящие шедевры, используя фарфор, папье-маше, металл, пластик, настоящие человеческие волосы. Смотря на такое произведение искусства, думаешь, что кукла – это не просто бездушная вещь, а живой человек, который смотрит на вас. Ведь кукольные глаза сделаны настолько хорошо, что их сложно отличить от настоящих.

(Автор: Вугар Иманов)