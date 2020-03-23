Оставайся дома и твори – инициатива министерства культуры Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Министерство культуры Азербайджана и портал "Креативный Азербайджан" выступили с инициативой под названием "Evdə qal evdə yarat" (Оставайся дома, твори дома), сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Чтобы подключиться к инициативе, надо поделиться в социальной сети Facebook постом, представив свой креативный продукт или занятие, относящееся к сферам видео, фото, музыки, дизайна, кулинарии, литературы или изобразительного искусства. Пост нужно будет сопроводить хештегом #EvdəQalEvdəYarat. К инициативе уже подключились известные люди, среди которых, к примеру, заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде.

"Задействуйте свое творчество и внесите вклад в позитив во время пребывания дома. Если до 30 апреля ваша работа наберет наибольшее число одобрений, то есть "лайков", значит, вы - один из победителей и вас ждут интересные подарки от министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан". Победим вирус вместе, оставаясь дома и творя! - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно получить по ссылке http://creative.az/az/post/109

(Автор: Джани Бабаева)