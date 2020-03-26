Открой для себя искусство! Просветительские викторины от азербайджанского музея

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств призывает всех к проведению дома культурного отдыха под хештегом #ArtoftheDay (искусство дня), сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

"Под хештегом #ArtoftheDay мы приглашаем всех ценителей искусства ближе познакомиться с перлами богатой коллекции Азербайджанского национального музея искусств, прочувствовать произведения, узнать историю их создания, а также погрузиться в мир наших художников-корифеев, отраженный в небольших видеороликах. Каждый день зрители будут открывать для себя новые частички творчества художников, знакомиться с несравненными образцами искусства", - говорится в распространённом сообщении.

Также, посещая музей онлайн, зрители могут присоединиться к просветительским викторинам, представленным под девизом "Открой для себя искусство!" (Exploreart!) .

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)