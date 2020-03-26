MuseumFromHome - приятные моменты, проведенные в азербайджанском музее

БАКУ/Trend Life/ - В рамках мероприятий по пресечению распространения коронавирусной инфекции COVİD–19 в Азербайджане и усилению мер по социальной изоляции Азербайджанский национальный музей искусств перешел на онлайн-режим, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

В связи с этим, Азербайджанский национальный музей искусств реализует новый онлайн проект под хештегом #MuseumFromHome (музей из дома).

"Мы просим поделиться своими фотографиями, на которых запечатлены приятные моменты, проведенные в нашем музее. Фотографиями нужно поделиться под хештегом #АНМИиЯ и #artinart или отправить их нам. А мы в свою очередь опубликуем самые интересные из них в фотогалерее Национального музея искусств", - говорится в распространённом сообщении.

Цель проекта - сделать аудиторию ближе к искусству, а также представить экспонаты музея широкой зрительской аудитории.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)