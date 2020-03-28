Оставайся дома, но не оставайся без музыки (ВИДЕО)
БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств приступил к реализации в социальных сетях акции Evdə qal, musiqisiz qalma ("Оставайся дома, но не оставайся без музыки"), сообщили Trend Life в пресс-службе университета.
В ходе акции педагоги и студенты Государственного университета культуры и искусств из дома исполняют различные музыкальные композиции. Видеороликами со своими выступлениями они делятся в социальных сетях под хештегом #evdeqalmusiqisizqalma.
За короткий срок акция вызвала большой интерес у пользователей социальной сети, различные музыканты присоединились к инициативе педагогов и студентов данного университета.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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