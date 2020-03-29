Загадочный мир ковроткачества – экспонаты из коллекции азербайджанского музея представлены в социальной сети (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра (АНМК) каждую пятницу будет представлять вниманию зрительской аудитории на своей официальной странице в Facebook наиболее ценные экспонаты из своей коллекции ковров и ковровых изделий, рассказывать о семантике, то есть значении ковровых орнаментов, сообщает Trend Life.

"Следите за нашими публикациями, совершайте вместе с нами путешествия в загадочный мир ковроткачества – и до окончания карантина вы узнаете еще очень много интересного о коврах!", - отмечено на странице в Facebook АНМК.

Также на странице музея представлено два ковра, обладающих чрезвычайно интересной композицией. Это газахский ковер "Шихлы" и портретный ковер Рабиндраната Тагора работы народного художника Азербайджана Кямиля Алиева.

"Газахские ковры отличаются высоким ворсом, сравнительно низкой плотностью, использованием глубоких природных оттенков цвета. Они толстые и мягкие на ощупь, а их блестящая шерсть славится во всем мире. Внимание привлекает уникальный газахский ковер "Шихлы" начала XX века из коллекции музея. Такие ковры получили свое название от деревни Шихлы, что расположена на берегу Куры в 30 км от города Газах. Их известно три подвида. Тот, что представлен здесь, обладает композицией, которую ткачи называют "Агаджлы" ("С деревом") или "Чинар". Композиция срединного поля изображает сад. Медальоны в нем и пространство между ними орнаментированы элементами удлиненной формы, напоминающими кипарис, который с древних времен считался райским деревом, а также изображениями животных и птиц. Размещенные в четырех углах удлиненные элементы символизируют садовую калитку – "доггаз". Старейшие ковроткачи раскрывают смысл этой композиции как изображение рая, где калитка играет роль райских врат. Центральное поле при этом предстает как священное, сакральное пространство, а полосы бордюра выступают в роли границы, охраняющей это пространство. В средней полосе бордюра можно увидеть обернувшихся друг к другу птиц – символ взаимной любви, а также символы четырех природных стихий", - отмечено на странице музея.

Также на странице представлена информация о портретном ковре "Рабиндранат Тагор".

"В экспозиции Азербайджанского национального музея ковра представлен портретный ковер Рабиндраната Тагора – знаменитого индийского писателя, поэта и общественного деятеля, первого нобелевского лауреата стран Азии. Автор ковра – народный художник Азербайджана Кямиль Алиев.

Портретное изображение расположено в центральном медальоне. Серединное поле ковра, своим орнаментом схожее с индийской тканью "тирме", по стилю напоминает карабахскую ковровую композицию "Хантирме".

Поверхность медальонов и серединного поля заполнена распространенными в азербайджанском декоративном искусстве, в том числе в ковроткачестве, элементами "бута", "ислими", "цветок шахаббасы" и "булуд". Как и другие произведения Кямиля Алиева, этот ковер отличается совершенством технического исполнения, а также изумительным, приводящим в восхищение колоритом, в котором преобладают теплые тона", - говорится в сообщении.

(Автор: Джани Бабаева)