В Азербайджане объявлен международный конкурс эссе для талантливой молодежи

БАКУ /Trend Life/ - Международный фонд тюркской культуры и наследия объявляет для студентов вузов международный конкурc эссе "Защитим наш мир: обычаи и традиции тюркского мира", сообщили Trend Life в пресс-службе фонда.

"Сознавая масштабность угрозы пандемии коронавируса (COVID-19), изменившего наш образ жизни, необходимо ответственно соблюдать ограничения и отдавать предпочтение научной деятельности, чтению, творчеству, культуре, максимально используя эти ценности. Несомненно, мы победим в этой борьбе, объединив совместные усилия и сохраняя надежду и энтузиазм на будущее. Учитывая важность индивидуального саморазвития молодежи, эффективного использования свободного времени в сложившейся ситуации мы решили провести данный конкурс",- говорится в сообщении

Цель конкурса – привлечь обучающихся по различным специальностям студентов изучать и продвигать богатую историю тюркского мира, его культурное наследие, традиции, национальные и духовные ценности. В то же время конкурс будет способствовать выявлению потенциальных возможностей талантливой молодежи, развитию их литературных и творческих навыков.

Совместно с информацией, эссе должно отражать мысли и мировоззрение автора о дошедших до нас национальных традициях, обычаях и обрядах тюркских народов, об общих культурных и духовных особенностях тюркского мира. Составленные на родном и английском языках эссе (не менее 3-х страниц) с добавлением информации о студентах - участниках конкурса (имя, фамилия, дата рождения, ВУЗ, страна, город, адрес и контактный номер) должны быть отправлены на электронную почту turkictraditions@gmail.com до 15 мая 2020 года. Отобранные эссе будут опубликованы в специальном издании. Победители будут награждены дипломами и призами

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)