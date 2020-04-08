Культура, которая нас объединяет, – оставайся дома и смотри концерт Мурада Гусейнова

БАКУ/Trend Life/ - Восьмого апреля в 17:45 в эфире телеканала Mədəniyyət (Культура) будет представлена концертная программа известного азербайджанского пианиста, директора Международного центра мугама, народного артиста Мурада Гусейнова, сообщает Trend Life.

Концертная программа будет представлена в рамках проекта министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət – Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет").

Проект проходит под хештегами #gələcəyinidüşün (думай о будущем) и #evdəqal (оставайся дома).

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)