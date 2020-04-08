C волнением наблюдаю за происходящим в мире – народная артистка Азербайджана Александра Никушина

БАКУ /Trend Life/ - C волнением наблюдаю за происходящим в мире, и конечно, присутствует тревога за родных и близких в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), сказала Trend Life народная артистка Азербайджана, ведущая актриса Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Александра Никушина.

"Считаю, что у каждого человека должен быть разум, душа и совесть, и поэтому, оставаясь дома, необходимо просто поберечь себя и других. Мы должны учесть, что тот, кто не соблюдает элементарные правила гигиены, нарушает карантинный режим, может заразить окружающих.

В стране предприняты все меры для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции. Все рекомендации и нормы направлены исключительно во благо каждого гражданина Азербайджана", - отметила Никушина.

Народная артистка рассказала о том, как проводит режим самоизоляции.

"Спокойно переношу карантинный режим - читаю, решаю кроссворды, пишу стихи, занимаюсь разведением цветов. Я не скучаю, чувствую себя комфортно в своей квартире. Конечно, угнетает общая обстановка, которая творится в мире. Слежу за публикациями в средствах массовой информации, знаю, что ситуация серьёзная. Горько от того, что происходит в Италии, буквально летом прошлого года была там - прогуливалась по улицам Флоренции, Рима, Милана, любовалась архитектурой, памятниками культуры и искусства. И принять то, что сейчас происходит в Италии для меня – прискорбно", - добавила актриса театра.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижений. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор:)