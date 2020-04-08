Семейный онлайн-проект в Азербайджане - бесплатный час арт-программы

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей искусств, используя свой богатый опыт проведения детских образовательных программ и проектов, приступил к реализации семейного онлайн-проекта, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В рамках проекта предлагается совершенно бесплатный час интерактивной насыщенной арт-программы.

Подписавшись на страницу музея в Facebook, зрители получат возможность с 19:00 до 20:00 прослушать познавательные лекции, посмотреть мастер-классы от специалистов музейного дела, присоединиться к чтению книг, беседам с известными людьми науки, искусства, литературы и музыки, поучаствовать в конкурсах, викторинах и других интересных мероприятиях.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)