Известный российский дизайнер создала для Азербайджана мечеть на воде "Лебедь" (ВИДЕО)

Культура 10 апреля 2020 15:35 (UTC+04:00)
Известный российский дизайнер создала для Азербайджана мечеть на воде "Лебедь" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Осенью 2020 года при поддержке министерства культуры Азербайджана в Музейном центре состоится презентация международного культурного проекта «Город из орнаментов». Его автор – архитектор, художник, дизайнер из России - Катя Камбарова, сообщили Trend Life в пресс-службе Музейного центра.

Было отмечено, что проект посвящен городу Баку, слиянию тюркской и славянской культур, уважения к корням и силы современных коммуникаций, орнаментов ковров и переплетения газопроводов.

Осень - это время новых планов и целей, начало учебного года. «Город из орнаментов» принесет свежий ветер городу вечного огня и бушующего моря. Проект Кати Камбаровой имеет международный статус и может быть представлен в нескольких странах. Его азербайджанские корни и душу увидят ценители современного искусства по всему миру.

«Город из орнаментов» включает в себя презентацию архитектурного проекта «Мечеть на воде» и арт-объекта «Птица Счастья»; выставку картин и авторских фотографий, fashion-показ. Автор новаторски объединяет в своём творчестве культурное наследие, технический прогресс и любовь. Любовь женщины, матери, архитектора.

Живописная концепция обращает к диалогу о прошлом и сегодняшнем дне. Вечные ценности автор ассоциирует с орнаментом, это наше наследие, истоки, земля, божественное начало. Жизнь в настоящем пронизана техническим прогрессом: инженерные сети, коммуникации, нанотехнологии, интернет. Стилизованные чертежи газопроводов также предстают в виде орнамента.

В 2006 году Катя Камбарова получила диплом архитектора Уфимского государственного нефтяного технического университета. Тема дипломной работы мечеть «Лебедь» родилась ещё на первом курсе, когда автор познакомилась с городом Баку - мечеть на воде, в Каспийском море. За эти годы проект трансформировался, юношеская мечта приобрела новые формы. Вдохновением послужила «Девичья башня», обращённая к морю, со своей многовековой историей и красивыми легендами.

«Бакинцы влюблены в свой город и Каспийское море, поэтому мечеть «Лебедь» расположена на воде. Как гимн бесконечной любви Всевышнего и человека, рождённого на земле Абшерона. Проект предполагает создание одной из самых высоких мечетей мира (высота минарета 68 метров), а также самой большой мечети на воде (площадь 3700 кв метров). Арт-объект «Птица счастья» - проект, объединяющий людей, призванный нести им счастье, радость и любовь. Это выражено языком современной архитектуры - свободными, летящими формами», - отмечает дизайнер.

Фронтальная проекция крыльев «Птицы счастья» напоминает силуэт двух ладоней, которые оберегают что-то ценное, что усиливает торжественность момента. В зависимости от выбранного местоположения объекта, возможно увеличить масштаб сооружения и добавить функциональности - трансформировать «птицу» в купол сцены, выстроить череду скамеек-волн, рассадив зрителей. Это может быть летний театр, музей, выставочный павильон. Место, в котором будет жить «Птица счастья», даст направление развития проекта.

Что касается Fashion-показа, чертежи газопроводов, эти «артерии» Азербайджана украсят платья и блузы в модной коллекции. А их гиперболизированный объём, графичность силуэтов и монохромность композиции представят новый образ архитектуры тела.

Все эти жанры пронизывает тема переплетения цивилизаций. Для автора – русской женщины, рожденной и выросшей в России, – город Баку и азербайджанская культура являются одним из главных источников вдохновения.

Музыкальная программа мероприятия будет состоять из произведений, созданных специально для проекта «Город из орнаментов». Их написали музыканты, влюблённые в Баку:

- Этибар Асадли – молодой джазмен и композитор, лауреат музыкальных конкурсов, живущий в Париже, но оставивший свое сердце в родном городе;
- Фаган Гасанлы – пианист, педагог, концертмейстер Бакинской музыкальной академии, участник оркестра Азербайджанского государственного театра оперы и балета;
- Илаха Исрафилова – композитор, докторант и научный сотрудник Бакинской музыкальной академии, председатель общественного объединения «Поддержка развития культурных связей», председатель молодежного Союза композиторов Азербайджана.

Таким образом, Музейный центр еще раз представит Азербайджан как страну не только с глубокими традициями, но и с инновационным потенциалом в культуре и архитектуре.

Отметим, что Катя Камбарова – основатель концептуальной студии дизайна и архитектуры. В её портфолио более 40 реализованных проектов в России, Швейцарии, Испании и Австрии. Картины Кати Камбаровой хранятся в частных коллекциях России, Швейцарии, Германии и Израиля.

(Автор: Вугар Иманов)

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