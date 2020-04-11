Участники проекта Gənclərə dəstək из дома исполнили произведения Узеира Гаджибейли (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Участники проекта Gənclərə dəstək присоединились к проектам министерства культуры Азербайджана и телеканала Mədəniyyət – Bizi birləşdirən mədəniyyət ("Культура, которая нас объединяет") и Gələcəyin üçün evdə qal! ("Оставайся дома для своего будущего"), сообщает Trend Life.

В рамках "Недели Узеира Гаджибейли" на телеканале Mədəniyyət участники проекта Gənclərə dəstək из дома исполнили произведения этого выдающегося азербайджанского композитора.

В проекте приняли участие: лауреат международных конкурсов, вокалистка, ученица Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории Сара Тагизаде, студентка Музыкального колледжа при Национальной консерватории, пианистка Сона Исмаилзаде, юный вокалист Теймур Кязымов, лауреат международных конкурсов, студент Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), исполнитель на трубе Джабир Алиев, пианист Ариф Амиров, солистка Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов Натаван Гасанова (канон), учащиеся Гимназии искусств при Национальной консерватории, исполнители на каноне Севда Джабраилова, Натаван Гаджиева, Самида Мамедова и ведущий концертмейстер, главный педагог Азербайджанской национальной консерватории Светлана Ахмедова. Также в проекте принял участие вокально-хоровой ансамбль Lumineux БМА.

Отметим, что данный проект даже в период карантинного режима поддерживает молодых музыкантов, стимулируя их для творческого развития.

Реализуемый Азербайджанской государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева проект Gənclərə dəstək нацелен на выявление и поддержку молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, координатор - Айла Керимова-Закария.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)