Веселый карантин азербайджанских певцов, телеведущих и художников (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - В рамках кампании Evdə qal, Pozitiv ol! (Оставайся дома, будь позитивным!) азербайджанские певцы, телеведущие и художники делятся в социальных сетях интересными видео, сообщает Trend Life. Поддерживая призыв #evdəqal (оставайся дома), они дарят пользователям соцсетей хорошее настроение и показывают, как провести время дома с пользой и весело.
Художница Ирина Эльдарова решила показать свои спортивные навыки путем прыжков со скакалкой…на каблуках. Здорово получилось!
Певица Марьям Шабанова зажигает "а ля-Шакира" под песню Майкла Джексона. Так и хочется присоединиться!
Певец и телеведущий Мурад Ариф решил посвятить себя кулинарным изыскам. Повезло его семье!
Певица Тарана Махмудова занялась дома садоводством. Экология дома превыше всего!
Певец Замиг Гусейнов решил попробовать себя в роли ди-джея. Интересно, как к этому отнеслись соседи?
Певица Эмма Алекперзаде устроила дома перестрелку игрушками со своим сыном. Жертв и разрушений нет!
(Автор: Вугар Иманов)