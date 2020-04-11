Веселый карантин азербайджанских певцов, телеведущих и художников (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках кампании Evdə qal, Pozitiv ol! (Оставайся дома, будь позитивным!) азербайджанские певцы, телеведущие и художники делятся в социальных сетях интересными видео, сообщает Trend Life. Поддерживая призыв #evdəqal (оставайся дома), они дарят пользователям соцсетей хорошее настроение и показывают, как провести время дома с пользой и весело.

Художница Ирина Эльдарова решила показать свои спортивные навыки путем прыжков со скакалкой…на каблуках. Здорово получилось!

Певица Марьям Шабанова зажигает "а ля-Шакира" под песню Майкла Джексона. Так и хочется присоединиться!

Певец и телеведущий Мурад Ариф решил посвятить себя кулинарным изыскам. Повезло его семье!

Певица Тарана Махмудова занялась дома садоводством. Экология дома превыше всего!

Певец Замиг Гусейнов решил попробовать себя в роли ди-джея. Интересно, как к этому отнеслись соседи?

Певица Эмма Алекперзаде устроила дома перестрелку игрушками со своим сыном. Жертв и разрушений нет!

(Автор: Вугар Иманов)