Веселый карантин азербайджанских певцов, телеведущих и художников (ВИДЕО)

Культура 11 апреля 2020 17:48 (UTC+04:00)
Веселый карантин азербайджанских певцов, телеведущих и художников (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках кампании Evdə qal, Pozitiv ol! (Оставайся дома, будь позитивным!) азербайджанские певцы, телеведущие и художники делятся в социальных сетях интересными видео, сообщает Trend Life. Поддерживая призыв #evdəqal (оставайся дома), они дарят пользователям соцсетей хорошее настроение и показывают, как провести время дома с пользой и весело.

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(Автор: Вугар Иманов)

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