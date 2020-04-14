Дом художника – виртуальная реальность в творческой среде (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея в рамках проекта Evdə qal, qalib gəl ("Останься дома, победи") представила на своей странице в Facebook виртуальную выставку под названием Rəssamın evi ("Дом художника"), сообщает Trend Life.

В виртуальную экспозицию вошли 16 произведений, написанных в различных техниках, и отражающие творческую атмосферу в жизни художника.

На выставке представлены работы таких мастеров кисти как Эйюб Мамедов, Алтай Садыхзаде, Фикрет Багиров, Эльбей Рзагулиев, Ибрагим Рзаев, Расим Бабаев, Талят Шихалиев, Тофиг Агабабаев, Мирнадир Зейналов, Фаиг Агаев, Асаф Джафаров, Сакит Мамедов, Гафар Сейфуллаев, Тельман Абдинов, Абдул Абдулхалыг.

Напомним, что на прошлой неделе Азербайджанская государственная картинная галерея представила в социальной сети выставку под названием Evim, gözəl evim ("Мой прекрасный дом").

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)