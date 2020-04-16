"Карабах шикестеси" представлена в виртуальном формате (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Международный центр мугама в Баку в рамках кампании #evdəqal (#оставайся дома) представил очередной видеоролик на композицию "Карабах шикестеси", сообщает Trend Life.

Композицию исполнили – ханенде, заслуженные артисты Азербайджана Эльнур Зейналов, Сабухи Ибаев, Тайяр Байрамова и Севиндж Сарыева в музыкальном сопровождении Рашада Ибрагимова (тар), Сиявуша Керимова (гавал) и Тебриза Юсубова (каманча).

"Карабах шикестеси" (Qarabağ şikəstəsi) - один из ритмических азербайджанских мугамов. Представляет собой сегях на основе макама. Считается одной из наиболее популярных "шикесте" - лирических протяжённых песен.

Композиция "Карабах шикестеси" была использована в опере "Асли и Керем" Узеира Гаджибейли, "Шах Исмаил" Муслима Магомаева, "Шахсенем" Рейнгольда Глиэра. Мелодия из этого мугама звучит при въезде на станцию метро "28 мая" в Баку. Считается, что эту композицию с особым блеском исполнял народный артист Азербайджана Хан Шушинский.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)