Душа моя - Карабах! Израильский музыкант потрясающе исполняет на азербайджанском языке (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Известный в Израиле певец и инструменталист Сеня Рабаев представил Trend Life композицию "Карабах" в своем исполнении.

Она была написана в 70-х годах композитором Бахрамом Насибовым на слова Рафига Зяка. Первыми исполнителями были народные артисты Азербайджана Ариф Бабаев и Сара Гадимова.

"Все знают мою огромную любовь к Азербайджану - моей родине, где прошли мои лучшие годы. Поэтому активно пропагандирую азербайджанскую национальную музыкальную культуру в Израиле. В этой песне есть такие слова "Душа моя - Карабах! Мой родной очаг!". Карабах – это и моя душа и древняя часть Азербайджана, которая была и будет таковой! Я буду и дальше делать все необходимое, чтобы популяризировать в Израиле азербайджанскую музыку",- отметил горский еврей Сеня Рабаев, который известен в Израиле как исполнитель азербайджанских мелодий, в том числе на кяманче.

Сеня Рабаев родился в Баку 22 октября 1950 года. Окончил экономический факультет Азербайджанского института нефти и химии имени М. Азизбекова. Вместе с семьей уехал в Израиль в феврале 1990 года. Его настоящее имя Сиин, а родители звали его просто Сеня. Азербайджанские же друзья дали ему красивый музыкальный псевдоним Салман. Работал сотрудником налоговой инспекции города Хайфы. Затем стал трудиться в частной фирме по налогам. Занявшись творчеством, выпустил в Израиле четыре альбома. Сеня Рабаев продолжает искренне любить Баку, посвящает родному городу свои стихи и песни. Входит в международную ассоциацию Израиль-Азербайджан "АзИз".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)