Unudulmayanlar в виртуальном формате (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в Баку продолжает онлайн лекции, посвященные творчеству выдающихся исполнителей мугама.

Международный центр мугама, постоянно приходящий на встречу со зрителями различными концертами, научно-теоретическими и исследовательскими проектами, продолжает реализацию на своих Facebook и Instagram страницах культурных онлайн проектов. Лекции, посвящённые корифеям мугамного искусства, бюсты которых украшают фойе Центра, в последовательном порядке представляют - координатор проекта "Незабываемые" (Unudulmayanlar) МЦМ Гюльгусейн Кязымлы и музыковед, профессор Наиля Рагимбейли.

Очередной материал был посвящен ханенде Гасыму Абдуллаеву. Ранее было рассказано о жизни и творчестве таких выдающихся исполнителей мугама как Бюльбюльджан, Мешади Мамед Фарзалиев, Сеид Шушинский, исполнителя на таре Мирза Фараджа Рзаева.

Цель проекта - приблизить зрителей на один шаг к искусству, мугамному наследию, а также пропаганда богатой коллекции национальных музыкальных инструментов, корифеев мугама широкой аудитории.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижений с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Вугар Иманов)