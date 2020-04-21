Дома ли ты? – опрос для азербайджанских актеров

БАКУ/Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр реализует онлайн-проект Evdəsənmi? ("Дома ли ты?"), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

По инициативе руководства театра в определенное время в течение недели в онлайн-формате посредством видеосвязи членам коллектива будет задан вопрос о том, находятся ли они дома.

Основная задача данной акции – осуществить контроль выполнения членами коллектива требований и рекомендаций, установленных в соответствии с инструкциями Оперативного штаба при Кабинете министров.

Также в ходе видеоконференции сотрудники театра будут обсуждать творческие идеи, интересные предложения и замыслы.

Отметим, что каждая онлайн-встреча коллектива театра заканчивается фразой Evdə qalın, Sağlam olun! ("Оставайтесь дома, будьте здоровы!").

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)